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19:55, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный в России блогер рассказал о многомиллионных заработках

Блогер Васильев рассказал, что зарабатывает в месяц около одного миллиона рублей
Евгений Васильев

Евгений Васильев. Кадр: YesNoYes / YouTube

Популярный в России блогер из Донецка Евгений Васильев раскрыл свой заработок. В шоу YesNoYes, доступном на YouTube, он рассказал, что ежемесячно зарабатывает около одного миллиона рублей.

Васильев сообщил, что в месяц зарабатывает сумму, не превышающую миллион рублей. Блогер объяснил, что получает деньги за рекламу и видеоприветы, которые продает за 2,5 тысячи рублей. По его словам, за один месяц только за заказные ролики с поздравлениями и приветствиями он заработал 600 тысяч рублей. «Каждый раз по-разному, 300 тысяч может быть, может 200 [тысяч рублей]», — высказался он своем ежемесячном заработке.

Блогер также добавил, что видеоприветствия участникам специальной военной операции он записывает бесплатно.

Ранее популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев раскрыл свой заработок. Он заявил, что блогерство приносит ему в месяц около 30 тысяч долларов.

Евгений Васильев прославился в TikTok и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где он показывает свою жизнь. На его страницу в Instagram подписано более 222 тысяч человек.

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      Олег Давыдов
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