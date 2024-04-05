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10:19, 5 апреля 2024Россия

Появились подробности о действиях мурманского губернатора сразу после нападения

Мурманский губернатор Чибис сразу после нападения был в сознании и позвонил жене

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сразу после нападения оставался в сознании. Он успел позвонить жене и успокоить ее. Такие подробности появились у пресс-секретаря главы российского региона Лилии Сечкиной, передает РИА Новости.

До этого журналист апатитского «Народного телевидения Хибины» Антон Рассказов в беседе с агентством отметил, что на встрече Чибиса с жителями были и охранники, и сотрудники полиции. Кроме того, в зале, где выступал губернатор Мурманской области, он заметил дружинников.

5 апреля губернатор Андрей Чибис, который был ранен ножом в Апатитах, пришел в себя и записал первое видео из больничной палаты. Он поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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