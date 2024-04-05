Раненный ножом мурманский губернатор пришел в себя и записал первое видео

Раненный ножом губернатор Чибис пришел в себя и записал обращение из палаты

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который был ранен ножом в Апатитах, пришел в себя и записал первое видео из больничной палаты. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале российского главы.

На кадрах Чибис благодарит врачей, которые спасли ему жизнь. Губернатор подчеркивает, что те все сделали четко и правильно.

«Спасибо всем вам, за то что переживаете и поддерживаете. Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед», — сказал мурманский глава.

До этого глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев рассказал, что Чибису выполнили лапаротомию, ревизию и гемостаз. Он оценил состояние губернатора как тяжелое, но стабильное.

О нападении на мурманского губернатора стало известно вечером 4 апреля. Все произошло, когда Чибис выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями.

Глава региона получил ранение в живот. Нападавший попытался скрыться, однако его удалось поймать сотруднику Росгвардии.

После задержания мужчина признался, что решился на это из-за личной неприязни к Чибису. При этом лично знаком с губернатором Мурманской области он не был.