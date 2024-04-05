В Android 15 появятся тайные уведомления

В смартфонах на Android добавят секретное пространство для личных данных

В операционной системе Android нового поколения появится пространство Private Space для хранения конфиденциальных данных. Об этом сообщает издание Android Authority.

Информацию о Google Private Space обнаружил в бета-версии Android 15 специалист Мишаал Рахман. Судя по описанию секретной функции, в смартфон можно будет добавить защищенное виртуальное пространство для хранения конфиденциальных данных.

По словам эксперта по Android, Google потребует от пользователя создать дополнительный профиль на девайсе. Чтобы зайти в Private Space, владелец устройства должен будет ввести пин-код. Рахман объяснил, что в новом режиме появятся тайные уведомления, которые будут отображаться на экране смартфона, однако для их просмотра нужно будет ввести код разблокировки.

Мишаал Рахман объяснил, зачем нужно будет создавать отдельный Google-аккаунт в Android 15. По его словам, таким образом пользователь может быть уверен, что его приватные данные и настройки не окажутся в сети или облачном хранилище вместе с публичными.

Ранее стало известно, что пользователи смартфонов на Android 15 смогут эффективно скрывать свое местоположение от операторов связи. Эту информацию могут использовать злоумышленники — для настройки рекламы, кражи данных или противоправных действий.