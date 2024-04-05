Раненый российский пулеметчик Максимов в одиночку ликвидировал 27 бойцов ВСУ

Раненный пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным Бурхат в одиночку ликвидировал 27 украинских военных. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в самом начале боя в районе Новомихайловки командир группы, в которой состоял Бурхат, был тяжело ранен. Российский боец взял командование на себя. Вместе с отрядом он захватил опорный пункт. Бурхат отразил пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В процессе Максимов был ранен в ногу и руку, однако продолжил защищать позиции на протяжении двух дней. Вместе с отрядом боец ликвидировал танк и группу военнослужащих ВСУ, получив еще одно ранение. К концу второго дня у отряда стали заканчиваться патроны и Бурхат отправился к соседнему опорному пункту ВС РФ. «Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошел. Повезло тоже», — рассказал он.

Рядовой Родомир Максимов уничтожил 27 вэсэушников за двое суток обороны занятого опорника в районе Новомихайловки (ДНР).

Ранее cоветник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российский военнослужащий на протяжении двух суток практически в одиночку оборонял отбитый у ВСУ опорный пункт.