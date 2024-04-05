Раскрыты дешевые способы вернуть мягкость полотенцам

Бренд-менеджер прачечной Whirlpool Морган ЛаЛонд раскрыла дешевые способы вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Так, эксперт посоветовала вместо кондиционера использовать белый дистиллированный уксус или пищевую соду. «Кондиционер для белья иногда может оставлять следы или привести материал полотенец в негодность. Чтобы смягчить их волокна и избавиться от запахов, добавьте полстакана упомянутых продуктов в стиральную машину», — пояснила она.

Кроме того, ЛаЛонд призвала стирать данные изделия в теплой или горячей воде и не использовать при этом слишком много моющего средства. «Со временем остатки моющего средства становится трудно смыть, и полотенца становятся жесткими», — уточнила она.

Вдобавок специалист порекомендовала не перезагружать стиральную машину. «Это позволит полотенцам тщательнее очищаться», — отметила она и напомнила о необходимости хранить изделия после стирки в сухом прохладном месте.

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