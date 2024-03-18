Россиянам раскрыли правильные способы стирки пуховика

Стилист Алена Носкова раскрыла россиянам правильные способы стирки пуховика. Соответствующий комментарий публикует «Metro.Москва».

В первую очередь специалистка призвала перед очищением куртки внимательно смотреть бирку, на которой указано, допустимо ли стирать ее в машинке. «Некоторые модели рекомендуется сдавать в химчистку. Обратите внимание на состав материалов: если присутствует мембрана, то такие изделия можно стирать только специальными жидкими порошками, которые ее не разрушают», — рассказала эксперт.

Помимо этого, Носкова посоветовала отсоединить от изделия ненужные элементы, такие как воротник, отделка капюшона, пояс с крупной металлической пряжкой или декоративные манжеты. Кроме того, собеседница издания порекомендовала застегнуть все карманы и вывернуть пуховик наизнанку, чтобы избежать царапин и не повредить декоративные элементы.

«Сильно грязные места на куртке (зона карманов, манжеты и низ) рекомендую перед стиркой слегка протереть губкой с мыльным раствором или специальными влажными салфетками для удаления пятен», — подчеркнула Носкова.

Кроме того, она также напомнила о действенности специальных приспособлений для стирки.

Пуховики с натуральным пухом и пером нуждаются в особом уходе. Вместе с курткой положите в стиральную машину 2-3 теннисных мячика, для взбивания и сохранения объема. Избегайте агрессивных отбеливателей и средств с хлором, чтобы не испортить не только внешнюю часть, но и наполнитель пуховика Алена Носкова стилист

В заключение Носкова заявила, что упомянутый предмет гардероба нельзя сушить на батарее или в сушилке, поскольку это может привести к деформации и скатыванию наполнителя.

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