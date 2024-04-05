Расправившегося с женщиной и ее дочерью ради 300 рублей россиянина осудили

Жителю Приморья дали 13 лет за убийство женщины и ее дочери ради 300 рублей

Суд в Приморском крае огласил приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который почти 19 лет назад расправился с женщиной и ее несовершеннолетней дочерью ради 300 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, все произошло в октябре 2005 года в поселке Кировский. Подсудимый проник в дом на Майском переулке, где проживала женщина и ее 15-летняя дочь, и нанес потерпевшим удары ножом и молотком. Расправившись с ними, злоумышленник похитил найденные в доме 300 рублей и скрылся с места преступления. Его смогли задержать лишь в ноябре 2021 года.

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 162 («Разбой с применением предметов, использованных в качестве оружия, незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК РФ, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

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