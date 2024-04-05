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16:57, 5 апреля 2024Наука и техника

Определено происхождение планет-изгоев

arXiv: двойные системы являются источником планет-изгоев

Изображение: NASA

Ученые определили один из механизмов происхождения планет-изгоев — свободно летящих в космическом пространстве объектов планетарной массы. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Предполагается, что существуют два возможных способа образования планет-изгоев. В первом сценарии объект образуется из протопланетного диска, а потом выбрасывается из родной системы из-за взаимодействия с двойной звездой, соседними планетами или при пролете другой звезды мимо системы. Во втором сценарии они могут возникать путем прямого коллапса сгустка вещества в облаке газа и пыли.

В новой работе астрономы изучили судьбу циркумбинарных планет, находящихся в двойных звездных системах, с помощью моделирования. Оказалось, что двойные системы являются эффективным источником планет-изгоев. В симуляциях длительностью 10 миллионов лет каждая двойная система выбрасывает в среднем от двух до семи планет с массой более одной массы Земли. Для планет-гигантов с массой более 100 масс Земли количество выброшенных планет падает до 0,6 выброшенных планет на систему.

Кроме того, были обнаружены существенные различия между изгоями, выброшенными в результате взаимодействия между планетами, и изгоями, выброшенными двойными звездами. Дисперсия скоростей планет, выброшенных в результате взаимодействия с двойными звездами, примерно в три раза больше, чем дисперсия планет, выброшенных в результате гравитационного рассеяния между планетами.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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