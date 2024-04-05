Раскрыты данные о спасшем российского губернатора командире ОМОНа

Хинштейн: спасший губернатора Чибиса росгвардеец участвовал в СВО

Росгвардеец, спасший от преступника губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, является ветераном боевых действий и участником специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, проявивший отвагу и мужество силовик — командир отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии. Ему 41 год, в органах правопорядка служит с 2007 года. Женат, у него две маленькие дочери.

Хинштейн заявил, что росгвардейца представят к награде за задержание напавшего на губернатора.

По его словам, он сопровождал Чибиса во время его встречи с местными жителями и, когда губернатор выходил из здания Дома культуры, преступник напал на него. Офицер ОМОНа мгновенно среагировал на ситуацию — он бросился на нападавшего, который все еще удерживал губернатора, и отшвырнул его от Чибиса. Однако преступник оказал сопротивление, и тогда омоновец выстрелил в воздух, а затем в ногу нападавшему, после чего скрутил его и передал подоспевшим сотрудникам полиции.

«Офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия», — отметил депутат.

Прокуратура сообщила, что напавшему на губернатора выдвинули обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.