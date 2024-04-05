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19:28, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности туалетной бумаги

Врач Продеус предостерег россиян от покупки туалетной бумаги с триклозаном

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Терапевт Елена Малышева и аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегли россиян от покупки влажной туалетной бумаги с содержанием триклозана и метилизотиазолинона. Выпуск, в котором врачи предупредили об опасности этих веществ, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рекомендовали во избежание анальных трещин отказаться от стандартной туалетной бумаги, а пользоваться влажной туалетной бумагой или подмываться водой после похода в туалет. «Хуже сухой туалетной бумаги нет ничего», — сказала Малышева.

В то же время медики обратили внимание, что крайне важно покупать влажную туалетную бумагу, которая не содержит таких компонентов, как триклозан и метилизотиазолинон. «Триклозан влияет на деятельность щитовидной железы даже в минимальных количествах, и если есть ранки заднего прохода, то триклозан прекрасно всасывается», — объяснил Продеус.

Более того, туалетная бумага, которая содержит это вещество, опасна для беременных, подчеркнул врач. «Мальчики имеют гормональные нарушения, если мама использовала что-либо с триклозаном», — добавил иммунолог.

По словам Продеуса, опасна также влажная туалетная бумага с содержанием метилизотиазолинона, так как вещество вызывает аллергическую реакцию.

Ранее Продеус предостерег россиян от покупки продуктов, содержащих пищевую добавку Е171. Как отметил аллерголог, эта пищевая добавка повышает риск развития рака кишечника, а также может вызывать поражение тканей селезенки и почек.

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      Олег Давыдов
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