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16:45, 5 апреля 2024Путешествия

Россиянам назвали недорогие города для отдыха на майские праздники

Пятигорск вошел в список самых недорогих городов для отдыха на майские праздники

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Пятигорск, Краснодар и Екатеринбург были названы самыми недорогими городами для отдыха на майские праздники. Соответствующие данные озвучили аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», которые провели совместное исследование, поступившее в распоряжение «Ленты.ру».

По данным экспертов, в начале мая аренда жилья в Пятигорске обойдется в среднем в 3,4 тысячи рублей в сутки, в Краснодаре — в 3 тысячи рублей в сутки, а в Екатеринбурге — в 3,3 тысячи рублей в сутки. Кроме того, в список самых бюджетных городов для отдыха в этот период вошли Смоленск (там аренда жилья стоит около 3,1 тысячи рублей в сутки) и Дербент (3,3 тысячи рублей в сутки).

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Основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов отметил, что хозяева посуточного жилья в 2024 году не стали сильно поднимать цены. По его словам, они стали выше всего на 10-15 процентов по сравнению с обычными выходными.

В исследовании также говорится, что в среднем аренда жилья на майские праздники в России обойдется в 4,4 тысячи рублей в сутки. В 2024 году туристы снимают квартиры и апартаменты в среднем на четверо суток, и это стоит примерно 17,6 тысячи рублей, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года, заключили эксперты.

Ранее управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина рассказала, что самый бюджетный вариант отпуска во время майских праздников — это Турция. Она пояснила, что многие отельеры этой страны в этот период организуют выступления звезд, а также расширяют анимацию.

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      Марина Черняк
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