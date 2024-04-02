Россиянам назвали варианты бюджетного отдыха на майских праздниках

Турэксперт Воронина назвала Турцию самым бюджетным вариантом отдыха на майских

Самый бюджетный вариант отпуска во время майских праздников — это Турция, так как рассматриваемый период еще не является пиком сезона, рассказала управляющий директор туроператора Let`s Fly (входит в ГК «Слетать.ру») Любовь Воронина. Турэксперт назвала наиболее дешевые направления для отдыха россиян в беседе с «Лентой.ру».

Погода в Турции в это время, по словам Ворониной, стоит комфортная — не жарко, но уже тепло. Еще одно преимущество заключается в том, что многие отельеры страны основательно готовятся к майским праздникам: приглашают в отели звезд с концертными программами, расширяют и дополнительно наполняют анимацию. «Также в Турции можно рассмотреть не только пляжный отдых, а выбрать, например, Стамбул для захватывающих экскурсионных прогулок», — добавила эксперт.

Стать бюджетным вариантом для путешествия в период майских праздников может и Египет, сообщила она. «Одним из главных туристических центров Египта является Шарм-эль-Шейх, известный своими пляжами и практически безграничными возможностями для занятий водными и подводными видами спорта», — отметила специалист.

Оба упомянутых направления удобны и с точки зрения наличия безвизового режима, широкой полетной программы. Сейчас забронировать тур на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы в период майских праздников и размещением «пять звезд» на «все включено» можно от 83 200 рублей в Турцию, от 124 500 рублей в Египет Любовь Воронина туроператор

В свою очередь, руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксения Андрианкова в рамках путешествий по России рекомендовала на майских праздниках отправиться в Калининград, на Алтай и в Астрахань.

«Выходные на Балтике позволят посетить Куршкую косу — самую крупную песчаную пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны, а также узнать историю Калининграда, рассмотреть уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура, пройтись по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а еще увидеть мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения», — поделилась она.

Стоимость тура на 2 дня на одного человека, по словам эксперта, начинается от 8 300 рублей. При этом жд или авиабилеты до Калининграда и обратно оплачиваются отдельно.

«Астраханские степи с конца апреля и до середины мая покрываются огненным ковром цветущих маков. В дополнение к таким невероятным видам стоит увидеть своими глазами соленое озеро Баскунчак, прокатиться на моторной лодке по Волге и посетить музей под открытым небом Сарай-Бату. Стоимость тура на одного человека начинается от 30 тысяч рублей, авиаперелет тоже оплачивается отдельно», — рассказала Андрианкова.

Алтай, с ее слов, в этот период удивляет красотой цветения моральника. Растение окрашивает горы в лилово-розовый цвет, что создает живописную картину. Кроме того, в мае отдохнуть на Алтае намного выгоднее, чем летом. Так, летом тур стоит в среднем 45-50 тысяч рублей на человека, не считая авиаперелета. Весной же можно забронировать путешествие за 24 тысячи рублей. В сумму входят проживание, экскурсии, трансфер, питание и сопровождение гида.

Ранее основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин сообщил «Ленте.ру», что примерно 30 процентов всех арендаторов во время «майских каникул» отправится в Санкт-Петербург и Сочи. В первую десятку туристических предпочтения также входят Анапа, Пятигорск, Кисловодск, Казань, Волгоград и Москва. В числе бюджетных направлений он выделил курорты Абхазии, Крыма и Краснодарского края.