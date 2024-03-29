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04:30, 29 марта 2024Путешествия

Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха в майские праздники

Эксперт Черепахин назвал Абхазию бюджетной для отдыха в майские праздники

Фото: Unsplash

Число бронирований на майские праздники увеличилось в 7 раз по сравнению с майскими праздниками 2023 года, а цены в среднем увеличились на 10 процентов, сообщил основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин, опираясь на аналитические данные сервиса. В беседе с «Лентой.ру» турагент также назвал бюджетные направления для отдыха в этот период.

Примерно 30 процентов всех арендаторов во время «майских каникул» отправится в Санкт-Петербург и Сочи, рассказал эксперт. В первую десятку туристических предпочтения также входят Анапа, Пятигорск, Кисловодск, Казань, Волгоград и Москва.

В числе бюджетных направлений Черепахин выделил курорты Абхазии. Так, средняя цена ночи проживания в Гагре, по его словам, составляет 2 270 рублей, а отдыхающие в среднем останавливаются здесь на 6 дней в период майских праздников на 6 дней. В Пицунде средний ценник еще ниже — 2 100 рублей, в среднее время пребывания — 3 ночи.

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Недорого отдохнуть в период майских выходных можно и на курортах Крыма, поскольку там практически не поднимали цены в сравнении с прошлым годом, поделился собеседник «Ленты.ру». «В Севастополе будут отдыхать в среднем 4 суток по цене ночи 2 150 рублей, а в Феодосии 8 ночей по цене ночи в среднем 1 950 рублей. Примерно столько же — 2 025 рублей в среднем стоит ночь на майские в Евпатории», — уточнил он.

Бюджетный отдых на майские праздники возможен и на курортах Краснодарского края. В частности. ночь проживания в Горячем Ключе в среднем обойдется в 1 860 рублей, а в Ейске — в 1 500 рублей.

Вообще, можно отметить, что в связи с высоким спросом на майские праздники самые бюджетные направления — это те, где есть сложности с логистикой. А те, куда можно добраться из Москвы и некоторых других точек за короткое время — стремительно растут в популярности, а, значит, и в цене

Алексей Черепахиноснователь сервиса бронирования

«Если говорить об экскурсионном отдыхе не на морских направлениях, то ночь в Смоленске обойдется в 2 400 рублей, в Ростове-на-Дону — в 2 700 рублей, в такую же сумму — в столице Карелии Петрозаводске», — подытожил Черепахин.

Ранее стало известно, что российские туристы смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, по биометрии. Запуск соответствующего сервиса в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года.

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      Екатерина Смирная
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