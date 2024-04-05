Россияне голыми руками отмыли мемориал жертвам теракта и попали на видео
Россияне отмыли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» и попали на видео
В Новой Москве россияне голыми руками отмыли мемориал жертвам теракта в «Крокусе», на котором ранее произошел пожар, и попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Новые Ватутинки».
На кадрах видно, как двое местных жителей отмывают с помощью тряпок закладной камень с памятной доской.
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Ранее жители района Новые Ватутинки в Новомосковском административном округе сняли на видео выгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». На выложенных сообществом кадрах видно, что камень в память о жертвах локальных конфликтов, у которого появился стихийный мемориал, полностью покрыт копотью.
По данным портала «Регнум», поджог был умышленным: мемориал облили из бутылки с горючей жидкостью.