Россияне голыми руками отмыли мемориал жертвам теракта и попали на видео

Россияне отмыли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» и попали на видео

В Новой Москве россияне голыми руками отмыли мемориал жертвам теракта в «Крокусе», на котором ранее произошел пожар, и попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Новые Ватутинки».

На кадрах видно, как двое местных жителей отмывают с помощью тряпок закладной камень с памятной доской.

Ранее жители района Новые Ватутинки в Новомосковском административном округе сняли на видео выгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». На выложенных сообществом кадрах видно, что камень в память о жертвах локальных конфликтов, у которого появился стихийный мемориал, полностью покрыт копотью.

По данным портала «Регнум», поджог был умышленным: мемориал облили из бутылки с горючей жидкостью.