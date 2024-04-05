Выгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокусе» сняли на видео

Жители Новой Москвы сняли выгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Жители района Новые Ватутинки в Новомосковском административном округе сняли на видео выгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Ролик опубликован в Telegram-канале «Новые Ватутинки. Канал».

На выложенных сообществом кадрах видно, что камень в память о жертвах локальных конфликтов, у которого появился стихийный мемориал, полностью покрыт копотью, а от большей части цветов и детских игрушек остался лишь пепел. Уцелели только цветы, которые находились по краям мемориала.

Как сообщил портал «Регнум», поджог был умышленным: мемориал облили из бутылки с горючей жидкостью.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.