Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:00, 8 апреля 2024Экономика

Россияне назвали главные сложности в ремонте

Главной сложностью в ремонте россияне назвали накопление средств

Фото: сервис «Ремонт со СберУслугами»

Россияне в исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами» и соцсети «Одноклассники» рассказали о подготовке к ремонту, а также назвали главные сложности, с которыми сталкиваются при трансформации жилья. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи граждан старше 18 лет из всех регионов страны. Выяснилось, что 72 процента россиян хоть раз сталкивались с ремонтом, а 14 процентов планируют начать его в ближайшее время. При этом 82 процента из тех, кто сталкивался с ремонтом, продумывали дизайн интерьера самостоятельно. Только 18 процентов респондентов пользовались услугами дизайнеров.

По данным «Одноклассников», интерес к контенту про дизайнерские решения, советы и лайфхаки постоянно растет: так, в марте охват такого контента в соцсети вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего читают статьи и смотрят видео по данной теме женщины в возрасте 30-35 лет.

Изображение: сервис «Ремонт со СберУслугами»

При самостоятельном планировании интерьера 46 процентов изучают статьи, где люди делятся опытом и ошибками, видеоуроки смотрят 44 процента опрошенных, а лайфхаки по ремонту — 41 процент. Практические инструкции по составлению плана ремонта предпочитают 32 процента респондентов, а 18 процентов выделили статьи и обзоры о трендах. Вдохновляющие истории мотивируют 12 процентов.

57 процентов опрошенных главной сложностью в ремонте назвали накопление средств. 44 процента россиян признались, что при планировании ремонта боятся, что стоимость окажется выше запланированной, а 28 процентов опасаются недоделок. 27 процентов убеждены, что найти профессионалов трудно, а 26 процентов рассказали о серьезной трате энергии и времени. Исправлять самостоятельно допущенные ошибки собираются 22 процента респондентов. С чего начать ремонт сомневаются 18 процентов опрошенных, столько же испытывают сложности с выбором стройматериалов. 15 процентов беспокоятся, что им не понравится результат, а четыре процента боятся выбрать стиль, который быстро устареет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник СК в отставке скрылся из-за обвинений по уголовному делу. ФСБ нашла его в зоне СВО

      Россиянин вонзил нож в голову охранника боулинг-клуба из-за запрета курить

      В Конгрессе США обеспокоились влиянием российской повестки на одну из партий

      Задержаны пособники украинских аферистов за хищение у россиян миллиардов рублей

      Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия

      Автоиндустрия не приняла автопилот Tesla

      ВСУ атаковали движущийся по дороге молоковоз под Белгородом

      Россияне назвали главные сложности в ремонте

      Вероятность наступления второго «китайского шока» оценили

      РДК признал потерю позировавшего у границы России бойца спустя месяц после атаки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше