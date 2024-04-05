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15:35, 5 апреля 2024Путешествия

Россияне резко заинтересовались поездками в Китай

Доля бронирований авиабилетов из России в Китай выросла на 120 процентов

Фото: Florence Lo / Reuters

В апреле доля бронирований авиабилетов из России в Китай выросла на 120 процентов по сравнению с мартом. О том, что соотечественники резко заинтересовались поездками в эту азиатскую страну, сообщили аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

По их данным, в апреле Китай стал третьим по популярности направлением у россиян. Отмечается, что чаще всего путешествиями в КНР интересуются жители Москвы (79 процентов от всех перелетов). Средняя стоимость билетов в экономклассе из столицы и обратно составила 57,7 тысячи рублей.

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При этом 11 процентов бронирований приходится на туристов из Санкт-Петербурга. Оттуда улететь в Китай и вернуться можно примерно за 61,6 тысячи рублей.

На третьем месте по количеству бронирований оказался Владивосток (около 4 процентов). Средний чек перелета из этого города и обратно составил 36,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что турпоток из России в Таиланд весной 2024 года вырос на 14,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В марте эту популярную азиатскую страну посетили 205,1 тысячи россиян, в прошлом году этот показатель составил 178,9 тысячи.

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      Марина Черняк
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