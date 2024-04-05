Россиянин отсудил у коммунальщиков тысячи рублей

Житель Пензы отсудил у коммунальщиков 250 тысяч рублей за испорченную квартиру

Житель Пензы смог отсудить у коммунальщиков около 250 тысяч рублей за испорченную квартиру. Об инциденте в российском городе стало известно изданию Penzainform.

В течение пяти месяцев в жилом доме на улице Герцена происходила утечка теплоносителя на межквартальных сетях. Пар и влага проникали в здание по теплотрассе, а затем через плиты перекрытия попадали в квартиру на первом этаже. В результате в жилье повредились доски пола, линолеум и обои.

Жильцы обращались в управляющую компанию «Жилфонд Железнодорожного района» с требованием решить проблему. Коммунальщики устранили повреждение на линии отопления, но отказали собственникам в компенсации ущерба. Тогда владелец одной из квартир подал иск против УК и теплоснабжающей организации «Т Плюс».

Строительно-техническая экспертиза оценила стоимость ремонта квартиры истца в 194 тысячи рублей. Суд постановил, что теплоснабжающая организация содержала сети ненадлежащим образом и не устранила утечку, а УК не загерметизировала в подвале дома узлы ввода трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. С ответчиков взыскали 194 тысячи рублей за материальный ущерб, пять тысяч ущерб за моральный ущерб и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее житель Вологды отсудил 100 тысяч рублей у УК и подрядчика за скользкое крыльцо.