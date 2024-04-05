Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 5 апреля 2024Экономика

Россиянин отсудил у коммунальщиков тысячи рублей

Житель Пензы отсудил у коммунальщиков 250 тысяч рублей за испорченную квартиру

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Пензы смог отсудить у коммунальщиков около 250 тысяч рублей за испорченную квартиру. Об инциденте в российском городе стало известно изданию Penzainform.

В течение пяти месяцев в жилом доме на улице Герцена происходила утечка теплоносителя на межквартальных сетях. Пар и влага проникали в здание по теплотрассе, а затем через плиты перекрытия попадали в квартиру на первом этаже. В результате в жилье повредились доски пола, линолеум и обои.

Жильцы обращались в управляющую компанию «Жилфонд Железнодорожного района» с требованием решить проблему. Коммунальщики устранили повреждение на линии отопления, но отказали собственникам в компенсации ущерба. Тогда владелец одной из квартир подал иск против УК и теплоснабжающей организации «Т Плюс».

Строительно-техническая экспертиза оценила стоимость ремонта квартиры истца в 194 тысячи рублей. Суд постановил, что теплоснабжающая организация содержала сети ненадлежащим образом и не устранила утечку, а УК не загерметизировала в подвале дома узлы ввода трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. С ответчиков взыскали 194 тысячи рублей за материальный ущерб, пять тысяч ущерб за моральный ущерб и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее житель Вологды отсудил 100 тысяч рублей у УК и подрядчика за скользкое крыльцо.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      США посоветовали Китаю производить меньше товаров

      Россиян арестовали в Таиланде из-за рыбного ресторана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

      В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше