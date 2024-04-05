Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 5 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12 годам за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков

В Пскове суд приговорил мужчину к 12 годам за покушение на сбыт 33 кг мефедрона

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Псковский городской суд приговорил россиянина к 12 годам колонии особого режима за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году осужденный через Telegram вступил в сговор с неизвестным и получил от него информацию о машине, в которой находятся пакеты с мефедроном общей массой почти 33 килограмма. Автомобиль перегнали из другой страны и оставили на стоянке в Пскове.

Однако мужчина не смог осуществить свой план, потому что ранее таможенники нашли запрещенные вещества и заменили упаковки с мефедроном на муляж. Злоумышленник перегнал машину в гараж, где и был задержан при извлечении поддельных пакетов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге 19-летнего студента, который пытался спрятать в перчатке почти 140 граммов мефедрона.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      В Минприроды рассказали о дальнейшей судьбе руководителя «Росгеологии»

      «Карабах» обвинили в утечке конфиденциальных данных о российском вратаре

      Эвелина Бледанс рассказала о «городе счастья»

      В НАТО задумались об уступке Украиной территорий в обмен на вступление в альянс

      Пьяная россиянка толкнула школьниц под движущуюся электричку

      В России отреагировали на сообщения о подвиге солдата Максимова

      Украину уличили в подготовке атаки дронов на Урал и Заполярье

      В ДНР заявили о бегстве мирного населения из Харькова

      В ООН приняли резолюцию о привлечении Израиля к ответственности за преступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше