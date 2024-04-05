Россиянина приговорили к 12 годам за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков

В Пскове суд приговорил мужчину к 12 годам за покушение на сбыт 33 кг мефедрона

Псковский городской суд приговорил россиянина к 12 годам колонии особого режима за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году осужденный через Telegram вступил в сговор с неизвестным и получил от него информацию о машине, в которой находятся пакеты с мефедроном общей массой почти 33 килограмма. Автомобиль перегнали из другой страны и оставили на стоянке в Пскове.

Однако мужчина не смог осуществить свой план, потому что ранее таможенники нашли запрещенные вещества и заменили упаковки с мефедроном на муляж. Злоумышленник перегнал машину в гараж, где и был задержан при извлечении поддельных пакетов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге 19-летнего студента, который пытался спрятать в перчатке почти 140 граммов мефедрона.