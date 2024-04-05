Россиянка подожгла дом с потерявшим сознание сожителем

Под Брянском суд рассмотрит дело женщины, которая подожгла дом и сожителя

В Брянской области Трубчевский районный суд рассмотрит дело женщины, которая подожгла дом вместе с потерявшим сознание сожителем. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, в результате конфликта на почве распития алкоголя обвиняемая толкнула потерпевшего. Мужчина ударился головой об угол кирпичной печки и потерял сознание. После этого фигурантка решила, что пострадавший не выжил, и устроила поджог. Затем злоумышленница скрылась с места преступления.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога, и причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 19-летний мужчина заживо сжег четырех человек в частном доме.