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18:00, 5 апреля 2024Силовые структуры

Российский суд вынес приговор 11 фигурантам дела о Telegram-канале «Что делать»

В Москве вынесли приговор 11 экстремистам по делу о Telegram-канале «Что делать»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор 11 экстремистам из Telegram-канала «Что делать». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Все фигуранты признаны виновными по части 1.1 статьи 212 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков») и пункту «в» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Они получили сроки от 5 лет и 2 месяцев до 7,5 года колонии.

По данным ведомства, осужденные в Tik-Tok и Telegram проводили информационно-агитационную кампанию, направленную на возбуждение ненависти и вовлечение лиц в организацию массовых беспорядков для срыва выборов депутатов Госдумы в 2021 году.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего сжигать храмы Московской патриархии.

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      Екатерина Кашурникова
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