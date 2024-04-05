Российский суд вынес приговор 11 фигурантам дела о Telegram-канале «Что делать»

В Москве вынесли приговор 11 экстремистам по делу о Telegram-канале «Что делать»

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор 11 экстремистам из Telegram-канала «Что делать». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Все фигуранты признаны виновными по части 1.1 статьи 212 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков») и пункту «в» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Они получили сроки от 5 лет и 2 месяцев до 7,5 года колонии.

По данным ведомства, осужденные в Tik-Tok и Telegram проводили информационно-агитационную кампанию, направленную на возбуждение ненависти и вовлечение лиц в организацию массовых беспорядков для срыва выборов депутатов Госдумы в 2021 году.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего сжигать храмы Московской патриархии.