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18:01, 5 апреля 2024Экономика

Сбербанк начал прием заявок по программе «Ипотека для ИТ»

Царев: Сбербанк снова начал прием заявок по программе «Ипотека для ИТ»
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Правительство России в пятницу, 5 апреля, приняло решение об увеличении лимита по «Ипотеке для ИТ» до 700 миллиардов рублей. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в комментарии «Ленте.ру» сообщил, что кредитная организация сразу снова начала прием заявок по этой программе.

«Она популярна среди наших клиентов — с момента ее запуска в мае 2022 года мы наблюдаем рост ее востребованности: если в 2022 году оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то в 2023 году показатель вырос до 2–3 тысяч», — подчеркнул он.

Так, Сбербанк возобновил выдачи по льготной программе ипотеки на Домклик. Cтавка по программе составляет 5 процентов, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1 процента стоимости объекта недвижимости. Максимальный срок кредита при этом составляет до 30 лет, а максимальная сумма — 18 миллионов рублей (при покупке жилья в регионах с населением более миллиона человек) и 9 миллионов рублей (для остальных регионов РФ).

Программа позволяет приобрести как готовый дом от застройщика, так и взять кредит на строительство дома по своему проекту. При этом в последнем пункте обозначено, что дом можно построить как на уже купленном участке, так и взять кредит одновременно и на строительство дома, и на покупку земли.

Участвовать в программе могут работники компаний, аккредитованных Минцифры РФ со стажем не менее 3 месяцев и в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Подать заявку на получение льготной ипотеки можно на сайте Домклик.

Правительство России увеличило общий лимит по льготной программе ипотеки для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, до 700 миллиардов рублей. Соответствующее постановление появилось на сайте кабмина 5 апреля.

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      Анастасия Алимпиева
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