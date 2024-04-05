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17:19, 5 апреля 2024Экономика

Кабмин увеличил лимиты по одной льготной ипотеке

Кабмин увеличил лимиты по IT-ипотеке до 700 миллиардов рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Правительство России увеличило общий лимит по льготной программе ипотеки для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, до 700 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте камбина.

На заседании правительства в пятницу, 5 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что благодаря увеличению лимитов по одной программе получить кредит на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство удастся еще не менее чем 15 тысячам айтишников. «Их поддержка — значимая часть нашей работы по укреплению кадрового потенциала отрасли», — добавил глава кабмина.

Кроме того, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ проинформировал, что финансовая организация возобновит выдачу жилищных кредитов для программистов с понедельника, 8 апреля.

О планах по увеличению финансирования IT-ипотеки Минцифры сообщало в конце февраля. В связи с этим экономист Андрей Лобода предрек резкий рост спроса на эту программу в будущем.

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      Полина Кислицына
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