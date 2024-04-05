Кабмин увеличил лимиты по одной льготной ипотеке

Кабмин увеличил лимиты по IT-ипотеке до 700 миллиардов рублей

Правительство России увеличило общий лимит по льготной программе ипотеки для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, до 700 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте камбина.

На заседании правительства в пятницу, 5 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что благодаря увеличению лимитов по одной программе получить кредит на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство удастся еще не менее чем 15 тысячам айтишников. «Их поддержка — значимая часть нашей работы по укреплению кадрового потенциала отрасли», — добавил глава кабмина.

Кроме того, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ проинформировал, что финансовая организация возобновит выдачу жилищных кредитов для программистов с понедельника, 8 апреля.

О планах по увеличению финансирования IT-ипотеки Минцифры сообщало в конце февраля. В связи с этим экономист Андрей Лобода предрек резкий рост спроса на эту программу в будущем.