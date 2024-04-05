Следственный комитет взялся расследовать нападение на мурманского губернатора

СК занялся расследованием нападения на мурманского губернатора Чибиса

Следственный комитет (СК) России взялся за расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Следователи СК прибыли на место происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.

Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

Состояние Чибиса врачи оценивают как тяжелое, но угрозы его жизни нет. Он был прооперирован и переведен в отделение реанимации.