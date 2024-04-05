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02:02, 5 апреля 2024Силовые структуры

Следственный комитет взялся расследовать нападение на мурманского губернатора

СК занялся расследованием нападения на мурманского губернатора Чибиса

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) России взялся за расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Следователи СК прибыли на место происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.

Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

Состояние Чибиса врачи оценивают как тяжелое, но угрозы его жизни нет. Он был прооперирован и переведен в отделение реанимации.

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      Марина Совина
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