Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:42, 5 апреля 2024Ценности

Собчак показала архивное фото в прозрачном наряде

Телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото в прозрачном костюме

Фото: Telegram-канал «СОБЧАК»

Российская телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 42-летняя журналистка предстала в прозрачном костюме, сквозь который просвечивает нижнее белье черного цвета. Видно, что данный комплект, состоящий из кофты с рукавами длиной выше локтя и облегающих брюк, оформлен цепью на талии и цветочным узором. В качестве украшений знаменитость выбрала часы и чокер с массивным блестящим крестом.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Ксения Анатольевна всегда была стильной и стильной остается», «Блондинка в шоколаде», «Кстати, Ксения не страшная, как все говорят, у нее очень даже симпатичное лицо», «Хороша», «Как бы не пришлось извиняться за прикид 20-летней давности», — писали они.

Ранее Ксения Собчак показала лицо без макияжа на новом фото. Тогда журналистка позировала перед камерой лежа в постели в белом халате с растительным принтом итальянского бренда Versace.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе». Местные жители подозревают, что его подожгли

      В России отреагировали на сообщения о возможной атаке дронов ВСУ на Урал

      Мальчик нашел древнеримский золотой браслет во время прогулки с собакой

      ВСУ ударили БПЛА по ЗАЭС

      Названы подорожавшие вслед за какао продукты

      Российская нефтяная компания договорилась о найме рабочих из Средней Азии

      В России выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам

      У змей нашли признаки самоосознания

      В России ученые раскрыли столетний секрет уникальной карельской березы

      Глава ОКР назвал российских теннисистов на Олимпиаде командой иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше