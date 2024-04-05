Собчак показала архивное фото в прозрачном наряде

Телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото в прозрачном костюме

Российская телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 42-летняя журналистка предстала в прозрачном костюме, сквозь который просвечивает нижнее белье черного цвета. Видно, что данный комплект, состоящий из кофты с рукавами длиной выше локтя и облегающих брюк, оформлен цепью на талии и цветочным узором. В качестве украшений знаменитость выбрала часы и чокер с массивным блестящим крестом.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Ксения Анатольевна всегда была стильной и стильной остается», «Блондинка в шоколаде», «Кстати, Ксения не страшная, как все говорят, у нее очень даже симпатичное лицо», «Хороша», «Как бы не пришлось извиняться за прикид 20-летней давности», — писали они.

Ранее Ксения Собчак показала лицо без макияжа на новом фото. Тогда журналистка позировала перед камерой лежа в постели в белом халате с растительным принтом итальянского бренда Versace.