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12:09, 5 апреля 2024Россия

Соседка рассказала о семье ранившего главу Мурманской области россиянина

Соседка напавшего на Чибиса мужчины дала положительную характеристику его семье

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Соседка жителя города Апатиты Мурманской области Александра Быданова, который во время встречи напал на главу региона Андрея Чибиса, дала положительную характеристику его семье. Об этом она рассказала корреспонденту «Известий», фрагмент общения с россиянкой опубликован в Telegram.

Соседка призналась, что лично не знакома с напавшим на Чибиса мужчиной, но о его матери отозвалась как об «очень хорошей женщине».

По ее словам, она «не слышала ничего плохого» о Быданове. Также она рассказала, что у него была жена, с которой он развелся.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло во время его встречи с местными жителями 4 апреля. Мужчина ударил главу региона ножом в живот, после чего был задержан. Губернатора госпитализировали, ему была проведена операция. Быданов объяснил свой поступок приказом звучавшего в его голове голоса.

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      Алан Босиков
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