Стало известно о перевозке в Москву раненного ножом мурманского губернатора

РЕН ТВ: раненного ножом губернатора Чибиса перевезут из Апатитов в Москву

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который получил ранение ножом после выступления в Доме культуры «Строитель» в Апатитах, перевезут в Москву. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.

Главе российского региона уже провели операцию, после которой он пришел в себя и поблагодарил врачей.

Чибис также признался, что настроен на дальнейшую активную работу после реабилитационного периода.

До этого глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев рассказал, что чиновнику выполнили лапаротомию, ревизию и гемостаз. Он оценил состояние губернатора как тяжелое, но стабильное.

О нападении на мурманского губернатора стало известно вечером 4 апреля. Все произошло, когда Чибис выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями.