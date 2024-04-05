Стало известно о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«В Запорожье раздался взрыв», — говорится в публикации. Позднее издание проинформировало о повторном взрыве.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупредительные сигналы действуют в Харьковской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

5 апреля мощный взрыв прогремел в Харькове. Информацию об этом подтвердил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — сообщил он.