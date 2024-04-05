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15:30, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

«РБК-Украина»: в Харькове прогремел мощный взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Мощный взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Информацию о взрывах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — написал он в своем Telegram-канале. По его информации, по объектам города был нанесен удар корректируемыми авиационными боеприпасами.

Ранее корпорация «Укрэнерго» сообщила, что в Харьковской области произошли массовые отключения света. Как уточнили в Минэнерго страны, суммарно в Харьковской области оказались обесточены 550 тысяч человек.

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      Юрий Леонов
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