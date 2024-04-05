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12:18, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Харьковской области произошли массовые отключения света

«Укрэнерго»: в Харьковской области без электричества остались 550 тысяч человек
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / File Photo / Reuters

В Харьковской области ввели аварийные отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Минэнерго страны, суммарно в Харьковской области оказались обесточены 550 тысяч человек. В региональном центре без света остались порядка 330 тысяч жителей.

В связи с этим в области была частично остановлена работа электротранспорта. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на сетях.

В ночь на 5 апреля в Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщили местные паблики в социальных сетях, информацию также подтвердил глава города Игорь Терехов.

Днем ранее стало известно, что в Харькове ядерная подкритическая установка, предназначенная для научных исследований, лишилась электроснабжения после ударов по городу. Объект перешел на аварийное энергообеспечение от дизельных генераторов. На радиационный фон данная ситуация не повлияла.

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      Екатерина Грищенко
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