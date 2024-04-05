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00:48, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове прогремела серия взрывов

«Страна.ua»: в Харькове прогремели новые взрывы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Новая серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины в ночь на 5 апреля. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Ранее о взрывах в городе писали местные паблики и мэр города Игорь Терехов. Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали о ракетной атаке на город, отмечает издание.

Днем 4 апреля Вооруженные силы России ударили по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, как сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Позже на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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