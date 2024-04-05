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03:19, 5 апреля 2024Мир

Стало известно об усталости европейской страны от конфликта на Украине

Посол Токовинин заявил об усталости бельгийцев от украинского конфликта

Фото: Thierry Roge / Reuters

Посол России в Бельгии Александр Токовинин сообщил в разговоре с «Известиями», что жители страны устали от украинского кризиса и хотят его скорейшего завершения. Дипломат объяснил, что причинами утомления бельгийцев также стали антироссийские санкции, негативно отражающиеся на экономике государства, и воинственная риторика руководства страны.

О готовности местного бизнеса наладить сотрудничество с РФ также известно, добавил Токовинин. «Вектор общественных настроений, по сути, не совпадает с политикой бельгийского правительства, что для демократического государства не должно быть характерно», — резюмировал он.

Ранее чешский фермер и блогер Даниэл Стерзик заявил, что европейцы страдают от затягивания конфликта на территории Украины в свете сообщений о якобы скором крахе России. По его словам, распространенный на Западе нарратив о скорой победе Киева был пропагандой.

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      Маргарита Пименова
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