В Чехии заявили об усталости европейцев от конфликта на Украине

Чешский фермер Стерзик: европейцы страдают от конфликта на Украине

Европейцы понимают, что страдают от затягивания конфликта на Украине на фоне рассказов о якобы скором крахе России. Об этом заявил чешский фермер и блогер Даниэл Стерзик в интервью порталу Parlamentní listy.

«Простой народ понял, что страдает больше от нашей "победы" в конфликте, чем страдают простые россияне от их "поражения"», — уточнил он.

Стерзик обратил внимание и на непрекращающийся рост военно-промышленного комплекса России. По его мнению, это свидетельствует о том, что распространенный на Западе нарратив о скорой победе Киева был лишь пропагандой.

Ранее сообщалось, что Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины у стран, входящих в Европейский союз.

В начале марта стало известно о планах ЕС направить через двусторонние соглашения средства Чехии на закупку боеприпасов для ВСУ. Предполагалось, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм у стран, не входящих в сообщество.