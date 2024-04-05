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18:23, 5 апреля 2024Ценности

Стилист перечислила россиянкам визуально полнящие цвета в одежде

Стилист Анна Скороходова: оранжевый цвет в одежде зрительно добавит объем фигуре

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам цвета в одежде, которые визуально полнят. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

По словам специалистки, зрительно добавить фигуре объем способны такие оттенки, как коричневый и оранжевый. «Оранжевый выглядит ярко, является цветом лидеров, но может добавлять лишние килограммы. Чтобы этого избежать, стоит сочетать его с контрастными оттенками или использовать в аксессуарном ряде. Это могут быть оранжевая сумка, сапоги, какие-то декоративные элементы, которые являются лишь ярким акцентом», — рассказала она.

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Кроме того, неудачными Скороходова назвала образы в молочном или жемчужном тонах, поскольку они увеличивают в объеме не только в повседневной жизни, но и на фотографиях. Среди прочего, эксперт добавила в список красный цвет. «Поэтому мы носим его в тандеме с какими-то более спокойными или контрастными оттенками либо используем только в аксессуарах», — уточнила она.

Среди прочего, стилистка призвала избегать некоторые принты в предметах гардероба. Так, она выделила крупную контрастную клетку, горизонтальную полоску, крупный горох и другие контрастные принты, в которых одновременно сочетаются противоположные цвета.

Когда такие контрастные цвета присутствуют в одной вещи в виде крупных пятен, есть риск добавить себе объема. Поэтому я не рекомендую их девушкам с пышными формами. К сожалению, обыграть такой принт в образе, не добавив лишних сантиметров, будет очень сложно

Анна Скороходова стилист

Ранее в апреле российский стилист назвал три портящих образ вещи. По словам эксперта, неудачными станут худи или футболки с огромными логотипами.

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      Екатерина Ештокина
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