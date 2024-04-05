Россиянин заказал через даркнет грузовик с 300 килограммами запрещенных веществ

ФТС задержала москвича за заказ через даркнет 300 кг прекурсора для наркотика

Таможенники задержали 47-летнего москвича, заказавшего через даркнет 300 килограммов прекурсора для производства синтетического наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Поставку запрещенного вещества из-за границы пресекли сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Они проследили, когда грузовик прибудет на московский склад — оттуда товар был доставлен получателю в частный сектор на северо-западе столицы. При получении партии мужчину задержали с поличным.

В прибывшем грузе было 24 бочки с белым порошком, оборудование и колбы для синтеза наркотиков. Экспертиза показала, что вещество является 1-диметиламино-2-хлорпропаном, который используется при производстве так называемых «солей».

Москвич заключен под стражу. Ему предъявили обвинение по статье о контрабанде. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Псковский городской суд приговорил россиянина к 12 годам колонии особого режима за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков.