ФСБ уличила в хищениях бывшую сотрудницу администрации российского региона

СК завел дело на экс-сотрудницу департамента администрации Томской области

Следователь возбудил уголовное дело против бывшей сотрудницы департамента информационной политики администрации Томской области и директора компании, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники ФСБ уличили экс-чиновницу в хищениях. В департаменте проведены обыски.

По предварительным данным следствия, женщина на посту заместителя председателя комитета проектной и аналитической работы и председателя комитета работы со СМИ департамента с лета 2020 года по декабрь 2022-го с бизнесменом занимались махинациями, в результате которых бюджету был причинен ущерб на сумму, превышающую один миллион рублей.

Фигурантам дела предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

2 апреля сообщалось, что против директора Меловского ЖКХ в Луганской народной республике возбудили дело о коррупции. Фигуранту рассказали, что в отношении него проводится проверка о растрате бюджета. Мужчина испугался, собрал 100 тысяч рублей и поехал договариваться с полицией. Сотрудники отказались брать взятку и рассказали обо всем ФСБ. Так коммунальщика задержали с поличным. Позже выяснилось, что директор не воровал деньги из бюджета. Но за дачу взятки против него возбудили дело.