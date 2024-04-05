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18:53, 5 апреля 2024Мир

Трампа обвинили в незнании решения конфликта на Украине за 24 часа

Экс-советник Болтон: Трамп не знает решения конфликта на Украине

Фото: Scott Olson / Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп не знает, как решить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года. Об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью британской газете inews.

«Он понятия не имеет, как разрешить ситуацию на Украине за 24 часа или 24 года (...) Трамп верит в то, что он может заключить сделку из чего угодно. Он может заключить сделку с Украиной и Россией, он может заключить сделку на Ближнем Востоке (...) Для него все — сделка», — рассказал политик.

Болтон также обвинил Трампа в том, что он уже оказывает влияние на ход украинского конфликта посредством задержки Конгрессом одобрения помощи Киеву. При этом он не призвал голосовать за действующего президента США Джо Байдена, указав, что оба политика одинаково недостойны президентского поста.

Ранее Болтон обвинил Трампа в возможном выходе страны из НАТО в случае победы на президентских выборах. Экс-советник допустил, что это может стать одним из приоритетов второго срока Трампа.

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      Максим Габриелян
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