Транзит контейнеров через Россию взлетел

«Ведомости»: транзит контейнеров из КНР в ЕС через Россию вырос на 44 процента

По итогам первого квартала 2024 года транзитные перевозки грузов в контейнерах из Китая в Евросоюз (ЕС) через Казахстан, Россию и Белоруссию выросли на 44 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексей Шило, его слова приводит газета «Ведомости».

В январе-марте показатель достиг уровня почти в 90 тысяч TEU (20-футовый эквивалент), уточнил Шило. Он также спрогнозировал сохранение положительной динамики и во втором квартале 2024 года. Согласно его ожиданиям, за этот период времени прирост составит 30-40 процентов в годовом выражении.

Подобную динамику Шило связал с рядом факторов, включая скорость перевозок по этому маршруту. Доставка контейнера по железной дороге от границ с Китаем до границ с ЕС составляет в среднем 5-7 дней, что в 3 раза быстрее, чем морем вдоль юго-западного побережья Африки. «С точки зрения срочных и дорогих товаров, где требуется скорость перевозки, наш маршрут остается наиболее привлекательным», — пояснил он.

Ранее вице-президент ГК «Дело» Денис Илатовский заявил, что в январе-феврале 2024 года контейнерный оборот северо-западных портов России увеличился на 121 процент. Резкий прирост он связал с приходом новых логистических операторов, снижением себестоимости перевозки и появлением возможности доставлять китайские легковые машины в контейнерах.

