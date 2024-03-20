Грузооборот северо-западных портов России взлетел

«Ъ»: контейнерный оборот портов Северо-Запада РФ вырос на 121 % в январе-феврале

По итогам первых двух месяцев 2024 года контейнерный оборот северо-западных портов России увеличился на 121 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил вице-президент ГК «Дело» Денис Илатовский, его слова приводит «Коммерсантъ».

При этом, как уточнил Илатовский, несмотря на резкий прирост в начале 2024-го, к докризисным показателям контейнерный оборот пока не вернулся. На постепенное восстановление грузопотоков повлиял ряд факторов, включая приход новых логистических операторов, снижение себестоимости перевозки, а также появление импорта китайских легковых автомобилей в контейнерах, пояснил он.

До ввода масштабных санкций западными странами северо-западные терминалы РФ были ориентированы в основном на рынок Евросоюза (ЕС). На фоне ограничений они в наибольшей степени пострадали от ухода мировых линий и закрытия для российских грузов крупнейших контейнерных хабов, резюмировал Илатовский.

После ввода антироссийских санкций главным торгово-экономическим партнером РФ стал Китай. По итогам 2023 года товарооборот двух стран достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов в денежном выражении. За 12 месяцев импорт китайских товаров в Россию взлетел на 46,9 процента, до 110,97 миллиарда.