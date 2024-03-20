Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:35, 20 марта 2024Экономика

Грузооборот северо-западных портов России взлетел

«Ъ»: контейнерный оборот портов Северо-Запада РФ вырос на 121 % в январе-феврале

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По итогам первых двух месяцев 2024 года контейнерный оборот северо-западных портов России увеличился на 121 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил вице-президент ГК «Дело» Денис Илатовский, его слова приводит «Коммерсантъ».

При этом, как уточнил Илатовский, несмотря на резкий прирост в начале 2024-го, к докризисным показателям контейнерный оборот пока не вернулся. На постепенное восстановление грузопотоков повлиял ряд факторов, включая приход новых логистических операторов, снижение себестоимости перевозки, а также появление импорта китайских легковых автомобилей в контейнерах, пояснил он.

До ввода масштабных санкций западными странами северо-западные терминалы РФ были ориентированы в основном на рынок Евросоюза (ЕС). На фоне ограничений они в наибольшей степени пострадали от ухода мировых линий и закрытия для российских грузов крупнейших контейнерных хабов, резюмировал Илатовский.

После ввода антироссийских санкций главным торгово-экономическим партнером РФ стал Китай. По итогам 2023 года товарооборот двух стран достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов в денежном выражении. За 12 месяцев импорт китайских товаров в Россию взлетел на 46,9 процента, до 110,97 миллиарда.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили отключение смартфонов Apple и Google. Как это можно осуществить и что грозит пользователям?

      Лев отказался спариваться с львицей и растерзал ее

      Российские войска взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

      Захарова логически выявила виновника взрывов на «Северных потоках»

      В США впечатлились феноменальным советским танком

      Московским школьникам помогут со своевременной подготовкой к контрольным

      Раскрыты подробности о жалобах Уткина на самочувствие незадолго до смерти

      Россиянки заставили женщину рыть себе могилу в лесу и попали в колонию на 4 года

      Российским мужчинам назвали модную замену кроссовкам на весну

      Пилотов пассажирского самолета ослепили десятками лазеров и сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше