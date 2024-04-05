Трое россиян попали под следствие за незаконную продажу огнестрельного оружия

В Москве задержаны трое мужчин, незаконно продавших пистолет за 240 тысяч рублей

В Москве задержали троих мужчин за незаконную продажу огнестрельного оружия за 240 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, задержанные действовали по разработанному плану. Так, один из них — 31-летний мужчина — занимался поиском покупателей, а двое других сообщали ему о готовности оружия к передаче. Установлено, что один фигурант продал пистолет и получил деньги, которые фигуранты распределили по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении задержанных под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали местного жителя при попытке сбыта автомата Калашникова и боеприпасов к нему.