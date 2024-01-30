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13:00, 30 января 2024Силовые структуры

Росгвардия пресекла попытку незаконной продажи стрелкового оружия

В КБР Росгвардия задержала мужчину при попытке продать автомат Калашникова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали местного жителя при попытке сбыта автомата Калашникова и боеприпасов к нему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, мужчина был задержан в момент передачи ему денег за незаконный товар. В доме задержанного был обнаружен арсенал стрелкового и автоматического оружия, а также патроны различного калибра.

В настоящее время правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемого к деятельности организованной преступной группы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону украинец получил пять лет за продажу винтовки.

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      Анна Габай
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