В ФСБ рассказали о приговоре украинцу за продажу привезенной из ДНР винтовки

ФСБ: в Ростове-на-Дону украинец получил 5 лет колонии за продажу винтовки

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины к пяти годам лишения свободы за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Мужчина признан виновным по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным спецслужбы, в феврале 2022 года украинец незаконно продал в Ростовской области винтовку ТОЗ-8, которая была привезена из Донецкой народной республики (ДНР). В августе того же года мужчину задержали сотрудники ФСБ и привлекли к уголовной ответственности.

19 января сообщалось, что в Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на территорию Украины. Продукцию военного назначения планировали незаконно переместить на предприятие оборонного комплекса сопредельного государства. Силовики установили причастность к организации незаконной поставки гражданина Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело.