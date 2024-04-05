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17:48, 5 апреля 2024Мир

Тряска прервала заседание ООН

Заседание Совбеза ООН было прервано из-за землетрясения недалеко от Нью-Йорка
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Loey Felipe / Globallookpress.com

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН было ненадолго прервано из-за тряски, вызванной землетрясением недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Совбеза в штаб-квартире организации, расположенной в Нью-Йорке, дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки.

По данным специалистов из Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в этот момент недалеко от города произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в 17:23 мск в 46 километрах от города Эдисон на глубине 10 километров.

4 апреля сообщалось о землетрясении в Японии, магнитуда которого составила 6,0. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима.

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      Елизавета Мытарева
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