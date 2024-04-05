Турист закурил в такси, придушил водителя и спровоцировал аварию

The Phuket News: турист напал на таксиста на Пхукете и спровоцировал аварию

В Таиланде австрийский турист разозлился на таксиста за то, что тот запретил ему курить в салоне, и напал на него. Об этом сообщило издание The Phuket News.

3 апреля 62-летний водитель забрал 58-летнего австрийца Герберта Кухбергера в аэропорту Пхукета и повез его в район Чалонг. По пути иностранец закурил в машине, и таксист сделал ему замечание.

Это разозлило туриста. Он обхватил шею тайца обеими руками и придушил его, спровоцировав аварию на дороге — машина такси врезалась в стоявший на светофоре автомобиль.

Водитель поврежденного седана и еще один мужчина пришли на помощь таксисту и оттащили от него австрийца. Отмечается, что все произошло всего в нескольких десятках метров от полицейского участка, так что вскоре на место происшествия прибыли правоохранители.

Кухбергер согласился возместить ущерб, причиненный обоим автомобилям. Известно, что на допросе он вел себя дружелюбно и улыбался. На следующий день он предстал перед судом по обвинению в нападении. Не уточняется, какие последствия повлек его поступок.

Ранее туристка из Украины отказалась платить за поездку на такси по Пхукету и запугала водителя-женщину двумя ножами. Нарушительницу доставили в полицию, но она просто ушла из участка, не поговорив с правоохранителями.