У российского подростка остановилось сердце из-за сделанной на прогулке находки

В Казани четверо подростков нашли в заброшенном здании наркотики и отравились

В Казани четверо подростков решили попробовать найденные ими наркотики и отравились. Об этом сообщила детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с изданием «Подъем».

По ее словам, наркотическое вещество дети обнаружили во время прогулки по заброшенному зданию в Московском районе. В результате их госпитализировали. У одного из подростков, предварительно, из-за передозировки остановилось сердце. Возбуждено уголовное дело. Волынец добавила, что произошедшее находится на контроле уполномоченного по правам ребенка по региону.

В свою очередь, управление Следственного комитета по республике уточнило, что сообщение об отравлении подростков поступило в скорую помощь утром 5 апреля, пишет издание. Сначала медики обнаружили одного пострадавшего, затем еще двух. Четвертый несовершеннолетний был найден уже без признаков жизни.

Ранее в Санкт-Петербурге два школьника отравились психотропными веществами на прогулке. Как стало известно, местный девятиклассник и его подруга из восьмого класса организовали ночное свидание на детской площадке. Подростки взяли пиво, а мальчик угостил спутницу неизвестным жидким веществом, употребив которое они потеряли сознание. В результате несовершеннолетних госпитализировали в тяжелом состоянии.