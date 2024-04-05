Украину уличили в подготовке атаки дронов на Урал и Заполярье

Bild: Украина получит дроны, способные атаковать Урал и Заполярье

Украина в 2024 году может применить дроны с дальнобойностью до 2000 километров, нацеливаясь на арктические базы России и на Урал. Об этом сообщает Bild.

Из-за отсутствия ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на войну беспилотников. Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разрабатывает дрон, дальность действия которого, как заявляется, достигает 3300 километров.

Согласно данным издания, десять украинских производителей поставят на вооружение Вооруженных сил Украины дроны, способные пролетать до 2500 километров, в 2024 году.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что украинская компания по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skylab UA создала новый ударный дрон Shoolika mk6 дальностью до 10 километров.