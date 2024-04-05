Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 5 апреля 2024Бывший СССР

Украину уличили в подготовке атаки дронов на Урал и Заполярье

Bild: Украина получит дроны, способные атаковать Урал и Заполярье

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина в 2024 году может применить дроны с дальнобойностью до 2000 километров, нацеливаясь на арктические базы России и на Урал. Об этом сообщает Bild.

Из-за отсутствия ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на войну беспилотников. Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разрабатывает дрон, дальность действия которого, как заявляется, достигает 3300 километров.

Согласно данным издания, десять украинских производителей поставят на вооружение Вооруженных сил Украины дроны, способные пролетать до 2500 километров, в 2024 году.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что украинская компания по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skylab UA создала новый ударный дрон Shoolika mk6 дальностью до 10 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      Памятник Пригожину и Уткину в полный рост установили в часовне «Вагнера»

      В европейской стране захотели ужесточить контроль за соблюдением санкций

      Внешность 66-летнего Алека Болдуина оценили в сети фразой «алкоголь его погубил»

      России спрогнозировали ослабление кадрового голода

      В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

      Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

      Песков назвал стратегическую безопасность зоной диалога России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше