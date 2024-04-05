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17:27, 5 апреля 2024Бывший СССР

Украинские мужчины стали массово жениться на женщинах-инвалидах

NGL Media: украинские мужчины женятся на инвалидах, чтобы уйти от мобилизации

Фото: Mariano Rivas / Unsplash

Украинские мужчины стали жениться на женщинах-инвалидах, чтобы уйти от мобилизации. Об этом сообщает украинский антикоррупционный центр «NGL Media».

Украинские мужчины обнаружили лазейку для уклонения от военной службы — согласно законодательству Украины, наличие близкого родственника с инвалидностью является законным способом увольнения с военной службы или получения отсрочки от мобилизации.

По сообщению центра, участники этой системы зарабатывают от двух до семи тысяч евро на организации браков, которые не считаются законодательством фиктивными.

В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram есть группы, которые делают ложные предложения о браке. Большинство из них не скрывают, о чем идет речь.

В них появляются объявления, с помощью которых мужчины ищут женщин с ограниченными возможностями или, наоборот, женщины ищут мужчин, которые хотят уехать за границу.

Ранее стало известно, что на Украине допустили замену групп инвалидности, не подлежащих призыву, перечнем конкретных заболеваний в законе о мобилизации.

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      Валентин Карант
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