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16:39, 5 апреля 2024Бывший СССР

Украинский дрон атаковал машину сотрудника каховской администрации

ВСУ атаковали автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Об атаке дрона сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудник, увидев приближающийся дрон, успел выбежать из машины и укрыться в здании. Его жизни ничего не угрожает.

«Но нас не запугать. Мы продолжаем свою работу на благо нашего округа», — заключил Филипчук.

Ранее политик сообщал, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в городе Каховка оказалась на грани критической.

Филипчук также сообщил, что удары украинских военных уничтожили значительное количество газовых станций и электроподстанций, из-за чего резервы мощностей энергосистемы в округе начали истощаться.

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      Валентин Карант
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