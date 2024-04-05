В Аргентине мужчина с мачете пытался напасть на президента

В Буэнос-Айресе мужчина с мачете пытался напасть на президента Аргентины Милея

В Буэнос-Айресе вооруженный мачете мужчина попытался проникнуть в Каса Росада, чтобы напасть на президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети X.

По ее словам, он приблизился к резиденции аргентинского лидера с острыми предметами. «Офицер федеральной полиции Янина Виоланте, увидев рукоятку в рюкзаке нападавшего, помешала ему и остановила его», — написала политик. Имя нападавшего не уточняется.

По данным газеты Página12, в момент нападения мужчина кричал, что является богом и собирается совершить теракт.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах.

